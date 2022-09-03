Van'da zabıta ekipleri esnaf ve vatandaşa karanfil dağıttı

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VAN (AA) - Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, Zabıta Teşkilatı'nın kuruluşunun 196'ncı kuruluş yıl dönümü dolayısıyla esnaf ve vatandaşlara karanfil dağıttı.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğünce "1-7 Eylül Zabıta Haftası" kapsamında kentte çeşitli etkinlikler düzenledi.

Cumhuriyet Caddesi başta olmak üzere yoğun olan noktaları gezen ekipler, esnaf ve vatandaşlara karanfil dağıttı, iş yeri sahiplerini kurallara uymaları konusunda uyardı.



Zabıta Dairesi Başkanı Sabahattin Ergenç, Zabıta Haftası'nı kutlayarak, kentin düzeni ve huzuru için gece gündüz çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

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