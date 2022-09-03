Muradiye'de Sevgi Mağazası açılışı yapıldı

VAN (AA) - Van'ın Muradiye ilçesinde Türk Kızılay Muradiye Şubesi, randevu sistemine göre ihtiyaç sahiplerinin kıyafet ihtiyaçlarının karşılanacağı Sevgi Mağazası'nın açılışını yapıldı.

Müzik dinletisiyle başlayan açılış programında konuşan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Melih Aydoğan, Türk Kızılay'ın her koşulda halkın imdadına yetiştiğini vurguladı.

Aydoğan, "Türk Kızılay'ı milletimiz her zaman en yakınında gördü ve şimdi de Sevgi Mağazası'nın Muradiye şubesini açmak bizlere nasip oldu. Selçuk Yay başkanlığındaki bu güzel insanlara, bu güzel gönüllülere sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız." dedi.

Türk Kızılay Muradiye Şube Başkanı Selçuk Yay ise şubeyi 2019'da kurduklarını hatırlattı.



Şimdiye kadar bir çok projeye imza attıklarını belirten Yay, "Bundan sonra da kaymamamızla, devletimizin kurumlarıyla ortaklaşa bir çok projeyi daha hayata geçireceğiz. Bağışçılarımızın desteği ile Muradiyeli 11 ihtiyaç sahibi vatandaşımıza ev yapıp, örnek olduk. Kültür, sanat projemizle, gençlerimizle birlikte birçok faaliyet yaptık. Bu tür projelerin devamını getireceğiz." diye konuştu.









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