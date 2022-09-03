Van'da yolcu otobüsünün bagajındaki gizli bölmede 3 düzensiz göçmen yakalandı

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VAN (AA) - Van'da polislerce durdurulan yolcu otobüsünün bagajındaki gizli bölmede 3 düzensiz göçmen yakalandı, 4 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, kent genelinde "Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanların deşifre edilmesine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.



Bu kapsamda Van'dan Hatay'a giden yolcu otobüsünü Gevaş ilçesinde durduran ekipler, yaptıkları aramada otobüsün kısmında oluşturulan gizli bölmede yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 3 düzensiz göçmeni yakaladı.



Olayla ilgili 4 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.



Düzensiz göçmenler işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.



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