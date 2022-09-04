Geçen yıl kuraklıktan etkilenen çiftçiler sebze ve meyvedeki verimle sevindi

VAN (AA) - NAZLI TİMUR - Doğu Anadolu'da sebze ve meyve üretiminin büyük bir bölümünün gerçekleştirildiği Van'da, hasadına başlanan ürünler verim ve kalitesiyle öne çıkıyor.

Geçen yıl yaşanan kuraklık nedeniyle sebze ve meyve üretiminde sıkıntıların yaşandığı Van ve ilçelerinde, bu yıl ilkbaharda etkili olan yağışlarla hem ürün çeşitliliği hem de mahsullerde verim arttı.

Erciş, Gevaş, Tuşba, Gürpınar ve İpekyolu ilçelerinde ilkbahar aylarında 30 bin dekar alana ekilen domates, salatalık, fasulye, biber, patlıcan, kavun ve karpuzda hasat sürüyor.

Kalite ve verim açısından bereketli bir sezon geçiren çiftçiler, sebzelerin hasadını da daha titiz çalıştıkları için kadınlara yaptırıyor.

Hasat dönemi sebze ve meyve toplayan genç kızlar, hem aile bütçelerine katkı sağlamak hem de okul ihtiyaçlarını karşılamak için sabah erken saatlerden itibaren tarlada çalışıyor.

Ürünler Van'ın yanı sıra çevre il ve ilçelere gönderiliyor.

Çiftçileri ziyaret eden İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş, AA muhabirine, bu yıl yağışların toprağa yeteri kadar düşmesi nedeniyle bereketli bir sezon yaşandığını belirtti.

Bölgenin meyve ve sebze ihtiyacının önemli bir kısmını karşıladıklarını anlatan Görentaş, şunları kaydetti:

"Yöremiz sebze ve meyve ekiminde verimli topraklara sahip. En fazla ekimin yapıldığı bölgelerimiz olan Gevaş, Gürpınar, Tuşba, Erciş ve İpekyolu ilçelerimizde çok şükür çiftçimizin yüzü gülüyor. Bu süre içinde biz de vatandaşlarımıza teknik personelle her türlü desteği veriyoruz. Üretimimiz gün geçtikçe artıyor. İmkanların artmasıyla sebze alanlarının da arttığını görüyoruz. Yaklaşık bir aydır hasat devam ediyor. Sebze çeşitlerine göre hasat sürüyor. Yoğun olarak domates ve karpuz hasadı başladı. Ürünlerde yüksek kalite ve verim söz konusu. Bu da hem bizleri hem de çiftçilerimizi oldukça memnun etti."

Çiftçi Suat Tarkan da her yıl ihtiyaca göre sebze ve meyve üretimi gerçekleştirdiklerini belirterek, "Mayısta tarlada hazırlığımızı yapıyoruz. Haziran ayının başında ve mayısın sonlarına doğru ekim yapıyoruz. Domates, karpuz, kavun, biber, fasulye patlıcan üretiyoruz. Şuan hasat dönemi, ayın sonuna kadar hasat biter. Günde 15-20 işçi çalışıyor. Hasat verimi çok olunca işçi sayısını artırıyoruz. Hem toptan hem de perakende satış yapıyoruz." şeklinde konuştu.

Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin her konuda kendilerine destek verdiğini ifade eden Tarkan, bu yıl yağışların da etkisiyle verimli bir sezon geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını aktardı.

Tarlada çalışarak geçimini sağladığını belirten Nimet Yücel de "Sabah erken saatte mesaiye başlıyoruz. Akşam saatlerine kadar hasat yapıyoruz. Ekmek paramın peşinden gidiyorum. Aileme destek veriyorum. Güneş altında çalışıyoruz. Sıcağa alıştık, tarla işlerini seviyoruz." dedi.

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