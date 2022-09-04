Van'da ot yığınlarında çıkan yangın söndürüldü

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VAN (AA) - Van'ın Özalp ilçesinde ot yığınlarında çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.



Yukarı Balçıklı Mahallesi'nde Tebrizi ve Metin Ket'e ait ot yığınlarında belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine mahalleye giden Özalp İlçe Grup Amirliği ekipleri, alevlere müdahale etti.

Yaklaşık 5 saatlik çalışmayla söndürülen yangında yüzlerce bağ ot kül oldu.

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