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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van ve Bitlis'teki okullarda uyum eğitimi başladı

AA

Van ve Bitlis'teki okullarda uyum eğitimi başladı

VAN (AA) - Van ve Bitlis'teki anaokulu ve ilkokul birinci sınıflarda uyum eğitimi başladı.

Van'da Milli Eğitim Bakanlığınca uygulanan uyum eğitimi programı kapsamında velileriyle okula gelen öğrenciler, öğretmenler tarafından yapılan bilgilendirmelerin ardından sınıflara alındı.

İpekyolu ilçesindeki Zaferler İlköğretim Okulu'na gelen öğrenciler, öğretmenleri ve arkadaşlarıyla tanışmanın heyecanını yaşadı.

Velilerden Sema Özdemir, AA muhabirine, birinci sınıfa başlayan oğluna eşlik ettiğini ve okula uyum sağlamasına yardımcı olacağını söyledi.

Oğlu kadar heyecanlı olduğunu belirten Özdemir, "Okula geldik. Öğretmenimizin vereceği listeye göre kırtasiye alışverişi yapacağız. Güzel bir sene geçirmeyi umut ediyorum. Büyük oğlum da 8. sınıfa gidiyor. Liseye hazırlanıyor. Tempolu bir yıl geçireceğiz." diye konuştu.

Cemile Bar ise "Bugün ilk günümüz, heyecanlıyız. Kayıtlarımızı yaptık. Öğretmenimizle tanışacağız. Uyum sürecinde kızıma eşlik edeceğim. Zamanla okuluna alışacak."dedi.

- Bitlis

Bitlis'te Zübeyde Hanım İlkokulu'na gelen öğrenci ve velilere, uyum eğitim hakkında bilgiler verildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz, gazetecilere, kentte uyum eğitimiyle 2022-2023 eğitim öğretim yılının başladığını söyledi.

Çocukların ortama uyması ve okulu tanıması açısından uyum eğitiminin önemli olduğunu belirten Korkmaz, şöyle konuştu:

"Gelecek hafta tüm kademelerde eğitim öğretime başlayacağız. Sistemimize göre her yıl yaklaşık 7 bin 200 öğrenci birinci sınıfa başlıyor. Bu yıl da 7 bin 123 öğrenciyle eğitim öğretime başladık. İl genelinde 6 bin 783 öğretmen ve idareci ile bu işi yapıyoruz. Eğitim ve öğretime hazırız. Okul öncesinde ise 5 bin 600 civarı öğrenci eğitime başladı. Velilerimizden çocuklarını zamanında okula bırakmalarını istiyoruz. Tüm mekanlarımız hazır. Eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diliyorum."

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