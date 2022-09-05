Edremit Belediyesi sporcuları Türkiye şampiyonu oldu

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VAN (AA) - Edremit Belediyesi Spor Kulübü U18 erkek takımı sporcuları, Spor Toto Kulüpler Yürüyüş Türkiye Final Yarışması'nda Türkiye şampiyonu oldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, sezonun son yarışması olan Spor Toto Yürüyüş Ligi final yarışları Van'da gerçekleştirildi.



Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen yarışmaya, 8 kategoride 150 sporcu katıldı.



Edremit Belediye Spor Kulübü U18 erkek takımı sporcuları, 5 bin metrede Türkiye şampiyonu oldu.​​​​​​​



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