Hakkari'de yaralı ve bitkin halde bulunan iki akbaba Van'da tedavi ediliyor

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VAN (AA) - Hakkari'de yaralı ve bitkin halde bulunan nesli tükenme tehlikesi altındaki küçük akbaba ile kızıl akbaba, Van'da tedavi altına alındı.

Hakkari'nin Berçelan Yaylası'nda vatandaşlar tarafından bulunan 2 akbaba, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekiplerince Van'a getirildi.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezinde tedavi altına alınan kuşlardan küçük akbabanın kanadının kırık olduğu, kızıl akbabanın da bitkin düştüğü tespit edildi.

Tedavi işlemlerinin ardından merkezin bahçesine bırakılan ve bakımları yapılan kuşlar, iyileştikten sonra bulundukları yerde doğaya salınacak.

Merkez Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, AA muhabirine, Van Gölü havzasında yaralı bulunan tüm kanatlı hayvanların bakımını yaptıklarını söyledi.

Bu yıl altı akbabayı merkezde tedavi ettiklerini belirten Aslan, şunları kaydetti:

"Hakkari ve çevresinde yaralı bulunan küçük akbaba, kızıl akbaba, kara akbaba ve sakallı akbaba, merkezimizde tedavi edilerek doğaya kazandırıldı. Araştırmalarımıza göre leşlerin çoğaldığı yaylaları akbabalar yurt edindi. Akbabalar koloniler halinde görülebilmekte. Bitkin düşen hayvanlar bize getiriliyor. Akbabalar doğanın çöpçüleridir. Doğayı temizlerler. Böylece salgın hastalıkların yayılmamasında büyük rol oynarlar. Leşleri hemen ortadan kaldırarak etrafa mikrop saçmasını engelliyorlar. Doğada her canlının bir görevi var ve doğa, her canlının ortak malıdır. Doğayı ve canlıları korumamız lazım. Son olarak merkezimize getirilen iki akbabanın tedavileri devam ediyor. Bir süre misafir ettikten sonra doğaya bırakacağız."

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