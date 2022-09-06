Van'da 13 düzensiz göçmen yakalandı

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VAN (AA) - Van'ın İpekyolu ilçesinde bir evin kömürlüğünde, yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 13 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ile özel harekat ekipleri, ihbar üzerine Hacıbekir Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.

Operasyonda, evin kömürlüğünde saklanan ve yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 13 Afganistan uyruklu yakalandı.

Afganistanlılar, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesine götürüldü.

Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.









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