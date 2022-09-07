Van Büyükşehir Belediyesi tarım arazilerini suyla buluşturuyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

VAN (AA) - Van Büyükşehir Belediyesi, Erciş ilçesinin Haydarbey ve Kadirasker mahallelerinde beton sulama kanalı projesiyle tarım arazilerini suyla buluşturdu.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kentteki tarımsal hareketliliğin artırılmasına yönelik yatırımlar devam ediyor.



Bu kapsamda, Erciş ilçesinde bulunan Deliçay Deresi, Büyükşehir Belediyesinin hayata geçirdiği proje ile bölge çiftçisine can suyu oldu.



Haydarbey ve Kadirasker mahallelerinden geçmesine rağmen toprak sulama kanalları nedeniyle suyun ancak yüzde 15'inin araziye ulaştığı bölgede çalışma başlatan Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, arazi sulama suyu ihtiyacını yaptırdığı beton su kanallarıyla giderdi.



Deliçay'dan gelen suyu, 6 kilometrelik kanal ile tarım arazilerine ulaştıran Büyükşehir Belediyesi, çalışmaların tamamlanmasıyla yaklaşık 350 hektar araziyi suyla buluşturdu.



Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Yusuf Altun geçen yıl bölgede çalışma başlattıklarını belirterek, "Su, mahallelinin çalışmasıyla toprak kanalda ancak 1-2 kilometre geliyor, yüzde 90'ı kayboluyordu. Projemiz ile tarımla uğraşan iki mahallemiz sudan tam anlamıyla faydalanıp üretimlerini artıracaklar. Çiftçilerimiz bu çalışmayla üretimlerini iki katına çıkaracaklarını ifade ettiler. İnşallah hayırlı olur" dedi.



Mahalle sakinlerinden Fethi Soysal, yapılan çalışmayla arazilerinin değerleneceğini ifade ederek, "Allah devletimize zeval vermesin. Mahallemiz domates üretiminde merkez konumundadır. Bunun yanında biber, yonca, buğday gibi birçok ürün yetişiyor. Bu kanal da bizim için gerçekten çok iyi oldu. Daha önce mahalleli toplanıp küreklerle toprak kanalı kazıp suyu araziye ulaştırmaya çalışıyorduk. Suyumuz gitmiyordu. Artık rahat gidecek. Su kaybımız olmayacak." diye konuştu.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.