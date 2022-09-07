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Van'da uluslararası "Urartu ve Ötesi" sempozyumu başladı

AA

Van'da uluslararası "Urartu ve Ötesi" sempozyumu başladı

VAN (AA) - Van'da İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Urartu ve Ötesi: Demir Çağ Yaylalarında Gelişim ve Etkileşim" konulu uluslararası sempozyum başladı.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Van Yüzüncü Yıl, Atatürk ve İstanbul üniversitelerinin iş birliğinde Van Müzesi konferans salonunda 9 ülkeden 70'e yakın akademisyenin katılımıyla gerçekleştirilen sempozyumun açılışında, ilin çok zengin doğası, tarihi ve kültürünün olduğunu söyledi.

Akademisyenlerin yapacakları çalışmalarla Van'ın tarihi zenginliğine katkı sağlayacaklarını belirten Balcı, şunları kaydetti:

"Buranın kültürü, katkılarınızla daha da büyüyecek. Aynı zamanda geleceğe daha sağlam, daha emin adımlarla ilerleyeceğiz. Her zaman eğitime, kültüre, bilime, bilgiye dost bir idareci olarak bunu ve buna benzer sempozyumlar, paneller, bilimsel toplantıları çok önemsediğimi ifade etmek istiyorum. Onlara desteğimiz her zaman tam. Eski Van şehrini yeniden ayağa kaldıracağız. Oradaki tarihi yapıların restorasyonları, yürüyüş yolları yapılacak. İnşallah daha güzel günlere hep beraber imza atmış olacağız. Kütüphanelerimizi zenginleştiriyoruz. Belki de Türkiye'nin kitap anlamında, okul kütüphaneleri anlamında en zengin ili oluyoruz. Kısacası bilimsel, sanatsal, kültürel faaliyetleri destekliyoruz."

AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal da kentin tarihi zenginliğine değinerek, "Van, geçmişiyle çok zengin ve birçok medeniyete başkentlik yapmış. Van Kalesi'nin yanında bulunan eski Van şehrinin yeniden ayağa kaldırılması için çalışma yapıyoruz. Bu mekanın yeniden tarihe ve insanlığa katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Bu konuda üzerimize ne düşüyorsa yapmaya hazırız." ifadesini kullandı.

- Üniversitede Urartuca ders olarak okutuluyor

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli de üniversitenin arkeoloji bölümünde Urartuca'nın hem lisans hem de lisans üstü ders olarak okutulduğunu anlattı.

Şehrin farklı noktalarında yürütülen kazılarda tarihe ışık tutacak buluntularla karşılaşıldığını dile getiren Şevli, "Gerek ülkemizdeki üniversitelerden gerekse pek çok ülkede bulunan arkeoloji, antropoloji ve sanat tarihi kürsülerince yürütülen kazılarda ortaya çıkan ve çıkmaya devam eden yeni arkeolojik veriler, Urartu tarihinin kavranmasına katkı sağlamakta. Bu nedenle 9 ülkeden 70'e yakın araştırmacıyı bir araya getirerek yeni bulguları değerlendirme fırsatı sunan bu organizasyonun paydaşı olmak bizleri mutlu etmekte. Büyük emek ve özveri ile kazı çalışmalarını gerçekleştiren, bu buluntuları yorumlayarak bizlere sunan bilim insanlarına teşekkür ederim." diye konuştu.

İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Haluk Alkan, üniversite bünyesinde oluşturdukları Van Bölgesi Tarih ve Arkeoloji Araştırma Merkezi'nde bölgenin tarihine katkı sağladıklarını ifade etti.

Sempozyuma katılan akademisyenlerin bu merkezde birçok çalışma yürüttüğüne işaret eden Alkan, merkezin binasını yenileyerek çağın standartlarına uygun hale getirdiklerini aktardı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Erol Uslu da "Sempozyumda tüm dünyaya bir kez daha 'Urartu Van'dır, Van Urartu'dur' diyeceğiz. Bu önemli sempozyumu Van Müzesi'nde yapmamızdaki amaç, güçlü Urartu devletinin sahip olduğu eşsiz koleksiyonun bir bütün olarak görülebileceği tek mekanın burası olmasıdır. Aslında sempozyum hazırlıklarına 2019'da başlamıştık fakat pandemiden dolayı bugüne nasip oldu. Sempozyumun geniş katılımlı olması için bir internet sitesi oluşturduk ve bu kanalla başvurular alındı. Hiçbir kesime kısıtlama yapılmadan, herkese açık bir davetle sempozyumu gerçekleştiriyoruz." şeklinde konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından, yurt dışından akademisyenlerin "Bir şiddet tarihi: Urartu ve Asur" oturumuyla devam eden sempozyum, 9 Eylül'e kadar sürecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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