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Van'da "3. Uluslararası Avrasya Mikolojisi Kongresi" başladı

AA

Van'da "3. Uluslararası Avrasya Mikolojisi Kongresi" başladı

VAN (AA) - Van'da Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Mantarcılık Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen "3. Uluslararası Avrasya Mikolojisi Kongresi" başladı.

Mühendislik Fakültesi konferans salonunda 11 ülkeden yaklaşık 190 akademisyenin katılımıyla düzenlenen kongrenin açılışında konuşan YYÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sedat Yayla, çok anlamlı ve bilimsel bir kongreye ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Dünyanın önemli biyolojik zenginliklerinden olan mantarların insan sağlığında ve ekosistemde önemli yer tuttuğunu belirten Yayla, şunları kaydetti:

"Çok değerli bir canlı grubu olan mantarlardan etkin bir şekilde yararlanma ve korunma sağlanabilmesi ancak onların bilimsel, ekonomik olarak çalışılmasının yanında diğer yönleriyle gastronomi, tarım, eczacılık, tıp ile mümkün olacaktır. Bu bağlamda yapılan çalışma sonuçlarının paylaşılması, tartışılması, gelecekte yapılacak çalışmalara ışık tutması açısından kongrelerin önemi oldukça büyüktür. Ev sahipliğimizde yapılan kongrenin bu amaçlar doğrultusunda gerekli katkıyı sunacağına inancım tamdır. Kongrenin mikoloji camiasına, ülkemize ve insanlığa faydalı çıktılarla sonuçlanması diliyorum."

Kongre Başkanı, Mantarcılık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Yusuf Uzun ise kongrenin, mikolojinin tüm alanlarında nitelikli çalışmaları bir araya getirerek bilimsel bilgi ve tecrübenin paylaşımlardan en yüksek düzeyde kazanımın sağlanmasına, problemlerin tartışılmasına, ulusal ve uluslararası ortak projeler üretebilecek alt yapının oluşturulmasına katkı sunacağını aktardı.

Kongreyi 14 alt başlık halinde planladıklarını anlatan Uzun, "Kongremize 11 ülkeden 190 bilim insanını yer aldığı toplam 110 çalışma sunulmuştur. Bilim kurulumuzca yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda bunlardan 82'si sözlü 28'i poster bildiri olarak kabul edilmiş ve kongre programına yerleştirilmiştir. Kongrenin hedefler doğrultusunda en yüksek düzeyde kazanımın sağlandığı bir organizasyon olarak neticelenmesini umut ediyorum." diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından, oturumlarla devam eden kongre, 9 Eylül'de sona erecek.

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