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Van'da devlet desteğiyle yetiştirilen silajlık mısırın hasadına başlandı

AA

Van'ın Gürpınar ilçesinde devlet desteğiyle 1500 dekarlık alanda ekimi yapılan silajlık mısırın hasadına başlandı.

Van'da devlet desteğiyle yetiştirilen silajlık mısırın hasadına başlandı

VAN (AA) - Van'ın Gürpınar ilçesinde devlet desteğiyle 1500 dekarlık alanda ekimi yapılan silajlık mısırın hasadına başlandı.

Kaymakamlık öncülüğünde, Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DAP) kaynaklarıyla yüzde 100 hibeyle hayata geçirilen "Bitkisel Üretim Altyapısını Geliştirme Projesi" çiftçilerin yüzünü güldürdü.

İlçede 40 çiftçi, daha önce kullanılmayan 1500 dekarlık alanda proje kapsamında aldıkları destekle silajlık mısır ekimi gerçekleştirdi.

Yaz boyunca büyük emeklerle yetiştirdikleri ve boyları yaklaşık iki metreyi aşan yem bitkisini hasat etmeye başlayan üreticiler, stokladıkları bitkiyle hayvanlarının kışlık yem ihtiyacını karşılayabilecek.

Otbiçer Mahallesi'nde gerçekleştirilen hasada katılan Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ozan Balcı, arazide traktör sürdü, çiftçilerin sorunlarını dinledi.

Vali Balcı, gazetecilere, silajlık mısırda yaklaşık 6 bin 700 ton rekolte beklediklerini söyledi.

Kentte tarım, hayvancılık ve üretim alanında güzel işlerin yapıldığını belirten Balcı, şunları kaydetti:

"Her zaman üreticinin ve çiftçinin yanındayız. Bu yıl 50 milyon tutarında sertifikalı arpa, buğday, korunga ve yonca tohumunu çiftçilerimize dağıtacağız. 5 yıl ödemesiz, 5 yıl vadeli sıfır faizli koyun projesini de başlattık. Burada mera ıslahı var, veterinerlik hizmeti veriliyor. Koyunların sigorta edilmesi, erkek kuzu kesiminin garanti altına alınması, dişi kuzu kesiminin engellenmesi var. İki yıl içinde 10 bin kişiye 100 koyun vererek 1 milyon koyun dağıtmayı planlıyoruz. Bu proje önemli. Öz sermaye, ipotek de istenmiyor. Çiftçilerimize bağ bahçe kuracağız. Çatak ve Bahçesaray ilçelerinde büyük ceviz bahçeleri kurulacak, arıcılığı geliştireceğiz. Bölgenin iklimine uygun üretim yapılacak. Erciş ilçesine de jeotermal seralar kurmayı planlıyoruz."

Gürpınar'da Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Hayvancılık Bölgesini kurma çalışmalarının devam ettiğini anlatan Balcı, "Devletimizin tüm imkanlarını çiftçiler için kullanmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Her zaman yanlarındayız. Bugün silajlık mısır hasadı yapıldı. Çiftçilerin faaliyetlerini önemsiyoruz. Projenin gerçekleştirilmesinde emeği geçenlere teşekkür ederim." diye konuştu.

Programa, Gürpınar Kaymakamı Fatih Kayabaşı, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Aykut Tanrıverdi, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Osman Demirdöğen, Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş, AK Parti Gürpınar İlçe Başkanı Taha Güngör ve çiftçiler katıldı.

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