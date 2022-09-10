İpekyolu ilçesine kütüphane yapılacak

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VAN (AA) - Van'ın İpekyolu ilçesinde 20 milyon lira bütçe ile kütüphane yapılacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Esenler Mahallesi'nde hayata geçirilecek "Kütüphane ve Yaşam Merkezi Projesi", Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı (CMDP) kapsamında destek almaya hak kazandı.

Bu kapsamda, 20 milyon lira bütçeli projenin 7 milyon liralık kısmı CMDP ile hibe edilecek. Proje sözleşmesi, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın ile DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray tarafından imzalandı.

Kaymakam Aydın, projeyle kadın ve gençlere yönelik birçok branşta kursların ve eğitimlerin verileceğini söyledi.

Projenin hayırlı olmasını dileyen Aydın, şunları kaydetti:

"Takı tasarımı, ahşap oymacılığı, seramik ve cam sanatları, minyatür ve hat, robotik kodlama, işaret dili eğitimi gibi branşlarda istihdam yaratılarak bölgede ekonomik istihdama ve sosyal hayatta kalkınmaya katkı sunmayı hedefliyoruz. Proje sonunda ilçe sınırlarımızdaki atıl durumda olan binanın onarımı yapılacak, eğitimler verilecek, yüzlerce kişi ise bu eğitimlerden faydalanacak. Binlerce kişinin bu merkezi ziyaret etmesini hedefliyoruz."

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