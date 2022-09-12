Van Valisi Ozan Balcı'dan yeni eğitim öğretim yılı mesajı

VAN (AA) - Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, yeni eğitim öğretim yılı dolayısıyla mesaj yayımlandı.

Balcı, mesajında, yeni bir eğitim öğretim yılına daha başlamanın sevincini yaşadıklarını belirtti.

Çocukların daha iyi eğitim almaları için tüm imkanları seferber ettiklerini belirten Balcı, şunları kaydetti:

"Engelli çocuklarımızın eğitimi ve ailelerine destek olma konusunda da çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Öğretmen, öğrenci ve velilerimiz arasında kurulacak sağlıklı bir etkileşim ile yeni eğitim öğretim yılının daha verimli ve başarılı geçmesini ümit ediyoruz. Sizleri geleceğimizin teminatı olarak görüyoruz. Hepinizin şuurlu birer fert olarak yetişmenizi ve hayatınızın her anında ülkemizin milli ve manevi değerlerine sahip çıkacağınızı ümit ediyorum. Sizleri en güzel şekilde yetiştirmek için çabalayan öğretmenlerinizin ve ailenizin maddi ve manevi emeğini boşa çıkarmayarak, ülkemizi daha güzel yarınlara taşıyacağınızdan hiç şüphem yoktur. Çağımızın bilgi çağı olduğunu akılınızdan çıkarmadan, hizmetinize sunulan tüm teknolojik imkanlardan en üst düzeyde faydalanmanızı arzu ediyoruz. Eğitim hayatınızda başarılar, aile hayatınızda sağlık ve mutluluklar diliyorum."

İçinde bulunulan bilgi çağında, eğitim sorunlarını çözen ulusların, bilim, kültür, sanat, teknoloji ve ekonomik alanında kalkındığını kaydeden Balcı, bu kalkınmada hiç şüphesiz fedakarca çalışan öğretmenlerin payının çok büyük olduğunu ifade etti.

Öğretmenlerin fikri, vicdanı ve irfanı hür nesillerin yetişmesi için her türlü zorluğu aşarak çocukları yarınlara en güzel şekilde hazırladığını aktaran Balcı, "Çocuklarımız için gösterilen şefkat, gayret ve fedakarlık, ülkeye ve millete sahip çıkma adına yapılan en anlamlı çalışmadır. İşiniz zordur fakat hiçbir meslekle mukayese edilmeyecek kadar şerefli ve kutsaldır. İlimizde eğitim kalitesini yukarılara taşıma gayretlerimize gereken desteği sağlayacağınıza olan inancımız tamdır. Yapacağınız fedakarlıklar için şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle tüm öğrencilerimiz, velilerimiz, öğretmenlerimiz, idarecilerimiz ve eğitim camiamızın yeni eğitim- öğretim yılını kutluyor, ilimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

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