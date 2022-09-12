Van'da yapımı tamamlanan anaokulunun açılışı yapıldı

VAN (AA) - Van'da Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) tarafından yaptırılan ÇocukVan Anaokulu, kreş ve çocuk kulübü düzenlenen törenle açıldı.

YYÜ yerleşkesindeki okulun açılış töreninde konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, kentte eğitim alanında çok güzel işlerin yapıldığını söyledi.

Van'da bağımsız 43 anaokulunun bulunduğunu, bu yıl da 105 bağımsız anaokulun yapılacağını belirten Balcı, "Bunlardan 4'ü özel eğitim anaokulu, engelli çocuklar için yapılacak. Çalışan annelerin işini kolaylaştırmak için 20 kreş yapıyoruz. Toplamda 125 bağımsız anaokulu ve kreş yapacağız. Bu çalışmalar eğitimin geleceğine ilişkin atılan tohum demek. Çocuklarımız faydasını 4-5 yıl sonra görecek." dedi.

Kentte 125 anaokulu ve kreşi bir yıl içinde tamamlamayı planladıklarını anlatan Balcı, şunları kaydetti:

"Bu aynı zamanda yaklaşık 600 dersliğin sisteme girmesi demektir. Kentte 100 ilk ve ortaokulun temelini atacağız. Böylece derslik sayısındaki açığı 400'e indirmiş olacağız. İki yıl içinde bunu da çözmüş olacağız. Şu an okulların temel atma hazırlıkları ve ihaleleri devam ediyor. Engelli çocuklar ve anneler için iki özel eğitim kampüsü yapacağız. Engelli çocuklar için 100'e yakın özel eğitim sınıfı yapıyoruz. Depremden dolayı hasar gören 11 okulumuzu yıkıp yeniden yapacağız. 18 okulu güçlendiriyoruz. Yaklaşık 150 milyonluk harcamayla 100 okulda büyük onarım yapacağız. 100 köy yaşam merkezi kuracağız."

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas ise partilerinin eğitim alanında sessiz devrimlere imza attığını anlattı.

Türkiye'de eğitimin öncelikli konuların başında geldiğini ifade eden Arvas, "Tüm vatandaşların devletin imkanlarından eşit yararlanması için çalışan erdemli bir ekip iktidarda. Bir zamanlar başörtüsünden dolayı insanlar ötekileştiriliyordu. Meslek okullarına karşı haksız bir uygulama vardı. Okumak isteyen bacılarımız okullara alınmıyordu. Askeri okullarda öğrenciler annesi başörtülü, babası sakallı, dedesi hacı diye öğrencileri ötekileştiriliyordu. Hamdolsun o jakoben, yabancı, milletine, maneviyatına, değerlerine düşman olan zihniyet tarihi raflarda yerini aldı." diye konuştu.

AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar da öğretmen ve öğrencilerin 2022-2023 eğitim öğretim yılını kutlayarak başarı diledi.



Mİlli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürü Tuncay Morkoç, üniversite tarafından çok modern ve güzel bir anaokulun yapıldığını belirtti.

Kentte eğitim alanında yapılan yatırımları görmekten mutluluk duyduklarını dile getiren Morkoç, "Buradan yetişecek çocuklarımız, ülkemizin yarınlarına büyük değerler kazandıracaklar. Yeni yapılacak anaokullarında 3-4-5 yaşındaki tüm çocukları nitelikli bir eğitim öğretimle buluşturacağız. Böyle bir okulu Van'a kazandıran üniversite yönetimine, Rektörümüze ve emeği geçenlere teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli de ÇocukVan Anaokulu'nun faaliyetlerini YYÜ Erken Çocukluk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin akademik danışmanlığında yürüteceğini dile getirdi.

Çocukların geleceği için herkesin el ele vermesi gerektiğini aktan Şevli, şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın belirttiği 3 bin yeni anaokulun tüm Türkiye'ye kazandırılması hedefi doğrultusunda ilimizde de Valimizin ve milletvekillerimizin desteğiyle 100 yeni anaokulu yapma çalışmaları başladı. Birçok uzman görüşe göre 0-6 yaş aralığı insan gelişiminin temellerinin atıldığı dönemdir. Okul öncesi olarak adlandırılan bu dönemde edinilen kazanımlar hayat boyunca etkisini gösterir. Üniversitemizde açılışı yapılan anaokuluyla çocuklarımız için büyük bir adım atmış bulunmaktayız. Kampüste yer alan birimimiz oyun salonları, atölyeleri, gündelik hayat becerilerinin kazanılabileceği eğitim alanları ile donanımlı bir eğitim yuvası haline geldi. Elbette çocukların yaş itibarıyla eğitimlerinde en fazla başvurulan yöntemlerden birisi oyun içinde öğrenmedir. Uzman kişilerce oluşturulan birimimizde etkinliklerin eğitici, öğretici ve aynı zamanda eğlendirici olabilmesi için gerekli fiziksel şartların sağlandığı kanısındayız."

Konuşmaların ardından açılışı yapılan anaokulunun oyun, resim ve etkinlik odalarını gezen protokol üyeleri, çocuklarla sohbet etti.



Programa, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, öğretmen, öğrenci ve çok sayıda veli katıldı.

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