Van'da doğa severler kentin tarihi ve kültürel yerlerini gezdi

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VAN (AA) - Vangölü Aktivistleri Derneği tarafından kentin tanıtımına katkı sunmak amacıyla doğa yürüyüşü etkinliği düzenledi.



Etkinlik kapsamında bir araya gelen doğaseverler, Erciş ilçesinde Deliçay'ın geçtiği bölgedeki Ergücü Kanyonu'na giderek doğa yürüyüşü yaptı.



Dernek Başkanı Erdoğan Özel, yaptığı açıklamada, Van Gölü Havzasının turizm potansiyeline dikkat çekmek amacıyla etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Bölgede daha keşfedilmeyen birçok yerin olduğunu belirten Özel, "Bu yerlerin tanıtılması ile bölgemize ve ülkemize önemli kazanımları olacak. 30 kişilik ekiple 6 saat süren doğa yürüyüşüne kaktı sunan Doğu Anadolu Kalkınma Ajansına ve Ergücü köyünden İsmail Bedir'e teşekkür ediyorum." dedi.

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