Çaldıran'da yol çalışmaları devam ediyor

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VAN (AA) - Van'ın Çaldıran ilçesinde kış öncesi yol çalışmaları sürüyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, il merkezine 106 kilometre mesafede bulunan Çaldıran ilçesinde yolların asfaltlanması için çalışma başlatıldı.

Çetin geçen kış mevsimi öncesi dört noktada sürdürülen çalışmalarda 13.5 kilometrelik yolun 9.7 kilometrelik kısmı betonla kaplanırken 3.8 kilometrelik bölümde ise çalışmalar sürüyor.

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığınca yürütülen çalışmaların tamamlanmasıyla Yukarı Mutlu, Aşağı Mutlu, Aşağı Dikme mahalleleriyle ve Emek mezrası yeni yola kavuşacak.

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