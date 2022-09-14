Van'da moda ve alışveriş festivali başladı

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VAN (AA) - Van'da 4 gün sürecek moda ve alışveriş festivali başladı.



Van Expo Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen festivalin açılışı Van Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mehmet Aslan, Van Ticaret Ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Şefik Eren, Van Terziler, Konfeksiyoncular, Kunduracılar ve Giyim Sanatkarları Esnaf Odası Başkanı Çetin Karaduman ve Başkent Festival Yöneticisi Türkan Eraslankılıç tarafından yapıldı.

Açılışın ardından festival alanını gezen kadınlar, firmaların ürünlerini inceledi, alışveriş yaptı.

Eraslankılıç, gazetecilere, birçok ilde moda ve alışveriş festivali düzenlediklerini söyledi.

Van'da da bu konuda talepler aldıklarını belirten Eraslankılıç, "Bu talepleri tereddütsüz kabul ederek buraya geldik. Birçok ilden 80 firmamız var. 18 Eylül'e kadar burada olacağız. Tüm Vanlıları bekliyoruz." dedi.



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