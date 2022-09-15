Başkale Muhtarlar Derneği Başkanı Ayhan 65 oyla yeniden seçildi

VAN (AA) - Başkale Muhtarlar Derneği başkanlığına yeniden Vechi Ayhan seçildi.

Divan başkanlığını Ziraat Odası Başkanı Rahmi Aşkan'ın yaptığı seçimde tek aday olan Hafiziye Mahallesi Muhtarı Ayhan, 69 muhtardan 65'inin oyunu alarak güven tazeledi.



Ayhan, desteklerinden dolayı muhtarlara teşekkür ederek, "Derneğimizin kuruluş amacı muhtarların bir araya gelmesidir. Birlik ve beraberlik içinde işimize dört elle sarılmak istiyoruz. Vatandaşların sorun ve taleplerini, gerekli mercilere iletme gayreti içindeyiz. 69 mahallemizin temel sorunlarını ortaya çıkarmak için güç birliği yaparak birlikte çözüme kavuşması için çalışacağız." diye konuştu.

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