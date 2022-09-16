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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bahçesaray'da vatandaşlarla buluştu:

AA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bahçesaray'da vatandaşlarla buluştu:

VAN (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kılıçdaroğlu Sakarya'ya gidiyor 'Sakarya Meydan Muharebesi burada yapıldı' diyor. İlahi Yarabbi. Allah akıl eksikliği vermesin kimseye. Bir de Cumhurbaşkanı adayı olmaya talip. Sen memleketin tarihinden, yerlerinden bihabersin ya." dedi.

Van'daki programları kapsamında Bahçesaray ilçesine geçen Bakan Soylu, esnafı ziyaret etti, ellerinde Türk bayrağıyla yanına gelen vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

İlçe merkezindeki Belediye Parkı'nda vatandaşlara hitap eden Soylu, Bahçesaray'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Dünyanın zor bir dönemden geçtiğini, Türkiye'nin çevresindeki coğrafyada sıkıntıların olduğunu aktaran Soylu, şunları kaydetti:

"Biz birlerine fırsat tanımadık. Başka yerlerde bu fırsatı yakaladılar. Ukrayna'yı tahrik ettiler, savaşa soktular. Şimdi ne zaman bitecek diye herkes bu sorunun ve endişenin içinde. Suriye ve Irak da aynı. Amerika, Afganistan'a girdiği andan itibaren coğrafyayı karmaşık hale getirmek için elinden geleni ardına koymadı. Libya, Lübnan, Filistin, Yemen, Balkanlar, Orta Doğu, Orta Asya... Tüm Müslüman coğrafyasını karmaşıklaştırmak istediler. Türkiye büyümesin, zenginleşmesin, yarınına bakmasın, kendi insanına, gencine, etrafındaki coğrafyaya, dünyaya umut vermesin istediler. Ne zaman kafamızı yukarı kaldırmak istesek kafamıza vurdular. Bir terör meselesi çıkardılar. Türk, Kürt, Alevi, Sünni dediler, bizi birbirimize düşürmeye çalıştılar. İstediler ki üretmeyelim, çocuklarımız üniversitelere rahat gitmesin. İstediler ki kendi savunmamızı kendimiz yapamayalım, altyapımız, şehir hastanelerimiz olmasın. Geçmişte yaşananları hepimiz biliyoruz."

Önceden koca koca fabrikaların bir günde kapandığını, gecelik yüzde 8 bin faizlerin verildiğini, insanların emekli maaşının verilip verilmeyeceği konusunda endişe yaşadığını anlatan Soylu, ülkenin Amerika'dan, Avrupa'dan gelen bir IMF komiserine neredeyse teslim olduğunu belirtti.

Terörün enerjilerini, yapabileceklerini alt üst etmeye yettiğini ifade eden Soylu, şöyle devam etti:

"Amerika top gibi bu coğrafyada herkesle oynamaya çalıştı. 'Ben büyüğüm, siz bana tabi olacaksınız. Siz kimsiniz? Siz ne işe yararsınız? Gün geldi başbakanınızı idam ettirdim, hükümetlerinizi devirdim, gazeteleriniz üzerinden siyasilerinize sizin sevdiğiniz adamlara hakaret ettirdim' dedi. Sonra Tayyip Erdoğan diye bir adam çıktı. Türkiye'nin geçmişte yaşadıklarını, hangi taraflarının onarılabileceğini gördükten sonra sadece inşa ve imar etmedi. Bizim eksiklerimizi iptal etmeye çalışanlara 'siz yapamazsınız ve bundan sonra size müsaade etmeyeceğim' dedi."

- "Darbeyi planlayanı kendi ülkesinde muhafaza ediyor"

Vatandaşların oyu, sandıktaki tercihinin, tüm anlayışı yok sayanlara tam 21 yıldır ders verdiğini vurgulayan Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Zorluklarımız var mı? Elbette ki var. Bundan 6 yıl önce bu ülkede darbe yapmaya çalıştılar. Darbenin sahibi kim? Darbenin sahibi olan ülke, darbeyi planlayan, organize edeni kendi ülkesinde muhafaza ediyor. Bunu anlamıyor muyuz? Bunu anlamak için çok büyük ordinaryüs, profesör olmaya falan gerek yok. Kime cürüm işletmişlerse, kime darbeyi yaptırmışlarsa onu orada muhafaza ediyorlar. Ne istiyorlar bu ülkeden? Ne istiyorlar bu milletten? Bu milletin, Türk'ünün, Kürt'ünün kime bir zararı olmuş bugüne kadar? Türk-Kürt diye fitne, nifak sokmaya çalışacaklar. Alevi-Sünni diyecekler. Tayyip Erdoğan sadece ülkeyi idare etmiyor. Tüm dünyaya, ülkeyle birilerinin oynamasına müsaade etmeyeceğini ortaya koyuyor. Tayyip Erdoğan'la Kılıçdaroğlu arasında fark var tabii. Kılıçdaroğlu Sakarya'ya gidiyor 'Sakarya Meydan Muharebesi burada yapıldı' diyor. İlahi Yarabbi. Allah akıl eksikliği vermesin kimseye. Bir de cumhurbaşkanı adayı olmaya talip. Sen memleketin tarihinden, yerlerinden bihabersin ya. Kağıthane'ye 'Kağıttepe' dedi. Bahçesaray desek acaba ne diyecek?"

Bu kez Avrupa ve Amerika'yı yakaladıklarını dile getiren Soylu, "Şaşkınlık içindeler. Pandemiden sonra üretemiyorlar. Ukrayna-Rusya savaşından sonra bu kış nasıl geçecek, acaba doğal gaz, enerji yetişecek mi diye endişe içindeler. İlk kez bunları böyle yakaladık. Bizim 21 yıldır dünyayı avucunun içi gibi bilen bir liderimiz var. Sakın farklı düşünmeyin. Bunların menfaati olmasaydı, kendileri gerçekleştirebilmiş olsaydı, Ukrayna ve Rusya'yla anlaşıp tahıl koridorunu açabilselerdi, Tayyip Erdoğan'ın ayağına tıpış tıpış gelmezlerdi. Eğer 15 Temmuz'u, 17-25 Aralık darbesini, Gezi olaylarını başarabilselerdi gelmezlerdi. Bu millet büyükelçilerle masa kuranın da FETÖ'nün, PKK terör örgütünün oyuncağı olanın da farkında." ifadelerini kullandı.

Van'da gece geç saatlere kadar hareketliliğin devan ettiğini vurgulayan Soylu "Gecenin bir yarısında buradayız. Gecenin saat on ikisine birine kadar Van şenlik içinde. Diyarbakır, Mardin, Şırnak ve Cizre şenlik içinde ama bize bu yetmez. Biz büyük, güçlü, kuvvetli, inançlı bir milletiz. Biz Suriye'yi, Irak'ı ne zaman böyle yaparsak ancak o zaman huzurlu oluruz." dedi.

Programa, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, AK Parti Van milletvekilleri İrfan Kartal, Osman Nuri Gülaçar, Abdulahat Arvas, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, Van İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, Van Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu da katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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