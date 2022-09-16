Van'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 22 zanlı hakkında işlem yapıldı

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VAN (AA) - Van'da "torbacı" diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 22 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, 9-15 Eylül'de gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, 298,5 gram sentetik uyuşturucu, 22,76 gram eroin, 1,18 gram esrar, 22 uyuşturucu hap, 27 sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

Şüphelilerden 7'si hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" ve "uyuşturucu nakletmek", 15'i içinse "uyuşturucu kullanmak" suçlarından işlem yapıldı.

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