İpekyolu ilçesinde okul kantinleri denetlendi

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VAN (AA) - Van'ın İpekyolu ilçesinde zabıta ekipleri okul kantinlerini denetledi.

İpekyolu Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe sınırlarında bulunan okulların kantinlerinde denetim yaptı.



Satışı yasak ve son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin kantinlerde bulunup bulunmadığını kontrol eden ekipler, satışa sunulan ürünleri ve saklama koşullarını inceledi.



Kurallara uyulması konusunda işletmecileri uyaran ekipler, halk sağlığının korunması amacıyla yapılan denetimleri sürdürecek.



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