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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İpekyolu ilçesinde okul kantinleri denetlendi

AA

İpekyolu ilçesinde okul kantinleri denetlendi

VAN (AA) - Van'ın İpekyolu ilçesinde zabıta ekipleri okul kantinlerini denetledi.

İpekyolu Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe sınırlarında bulunan okulların kantinlerinde denetim yaptı.

Satışı yasak ve son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin kantinlerde bulunup bulunmadığını kontrol eden ekipler, satışa sunulan ürünleri ve saklama koşullarını inceledi.

Kurallara uyulması konusunda işletmecileri uyaran ekipler, halk sağlığının korunması amacıyla yapılan denetimleri sürdürecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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