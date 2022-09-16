Van'da kadınlar el emeği ürünlerini sergiledi

VAN (AA) - Van'ın İpekyolu ilçesinde kadın kursiyerler ürünlerini sergiledi.

İpekyolu Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile Aile Destek Merkezinde kurs gören kadınlar sergi açtı.

Kent Meydanı'nda düzenlenen sergide kadınlar, el emeği, göz nuru ürünlerini sergiledi.

Serginin açılışına katılan AK Parti Van Milletvekili Abdullahat Arvas, belediye bünyesinde güzel projelerin hayata geçirildiğini söyledi.

Sergide emeği geçenlere teşekkür eden Arvas, "İnsanlarımız emekleriyle kendi becerileriyle daha çok kendilerini ifade ediyor. Kadınlara yönelik bu çalışmaları gördükçe şehirlerimizin eski karanlık günlerinin geride kaldığını, eski sıkıntı günlerin bu şehre uğramayacağını görüyoruz." dedi.

İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili İhsan Emre Aydın da "Faaliyetlerimiz devam edecek. Kadınlar mutluysa erkekler de mutludur. Kurslar kadınlarımız için gelir kapısı oldu. Hem internetten hem de burada ürünlerini sergileyerek satış yapıyorlar." ifadelerini kullandı.

Sergiye, AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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