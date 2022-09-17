Van'da jandarma 1035 personelle okulların çevresini denetledi

TOKİ başvuru şartları, tarihleri ve ücreti belli oldu!

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

VAN (AA) - Van'da öğrencilerin daha güvenli ortamlarda okula gitmelerini sağlamak ve suç mağduru olmalarını engellemek amacıyla 1035 jandarma personelinin katılımıyla denetim yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 2022-2023 eğitim öğretim döneminin başlamasıyla okul çağındaki çocuk ve gençleri uyuşturucu, terör nitelikli oluşumlar ile narkotik ve asayiş suçlarından korumak amacıyla çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çocukların suça sürüklenmesini ve suç mağduru olmasını engellemek, zararlı alışkanlıklardan ve tehlikeli maddelerden korumak, gelişim ve eğitimlerini güvenli ortamda sürdürmelerini sağlamak maksadıyla 12-16 Eylül tarihlerinde çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik okul çevrelerinde denetimler gerçekleştirdi.

122 ekip ve 1035 personelin katılımıyla okul çevrelerinde yapılan uygulama sırasında 49 park bahçe, 58 kahvehane, 29 büfe, 2 internet salonu olmak üzere 138 umuma açık yer ve 1567 araç denetlendi.

Uygulama çerçevesinde 11 bin 589 kişinin de kontrolleri yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.