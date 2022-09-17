"Sağlıklı nesiller" için pedal çevirdiler

VAN (AA) - Van'ın İpekyolu ilçesinde "bisikletini al da gel" sloganıyla bisiklet turu etkinliği düzenlendi.



"Avrupa Hareketlilik Haftası" kapsamında Van Yeşilay Şubesi ile gerçekleştirilen etkinliğe İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, Van Yeşilay Koordinatörü Hakan Durğun, belediye birim müdürleri ile çok sayıda gönüllü katıldı.



Bisikletleri ile Kale Kavşağında toplanan grup, Van Kalesi önü etkinlik alanına kadar bisikletleriyle birlikte pedal çevirdi.



Gönüllüler, belediye tarafından verilen ikramlıklarının ardından halay çekerek keyifli anlar yaşadı.



Aydın, "Avrupa Komisyonu'nun sürdürülebilir kentsel hareketlilik konusundaki bilinçlendirme kampanyasına, belediye ve Van Yeşilay Şubesi ile birlikte bisikletlerimizle pedallayarak farkındalık oluşturduk. Bu etkinlikle sağlıklı nesillerimiz için aktif hareketliliği nasıl daha fazla ön plana çıkarabilirizi, toplu taşıma araçlarının yükünü nasıl daha aza indirgeyebilirizi, temiz ve akıllı ulaşım çözümleri lehine davranış değişikliğini teşvik etmeyi amaçladık. Umarım faydalı bir etkinlik olmuştur. Katılan tüm hemşerilerimize teşekkür ederim." diye konuştu.



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