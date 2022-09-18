Van'da 30 düzensiz göçmen yakalandı

TOKİ başvuru şartları, tarihleri ve ücreti belli oldu!

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

VAN (AA) - Van'ın İpekyolu ilçesinde iki katlı evde, yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 30 düzensiz göçmen yakalandı, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ile özel harekat ekipleri, ihbar üzerine Vali Mithatbey Mahallesi'ndeki iki katlı eve operasyon düzenledi.

Operasyonda, yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 30 Afganistan uyruklu yakalandı.

Düzensiz göçmenler, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen üç şüpheli gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.