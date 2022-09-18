MHP heyeti, Van'da "Adım Adım 2023" toplantısı düzenledi

VAN (AA) - MHP heyeti "Adım Adım 2023-İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantısı" programı kapsamında Van'ın Tuşba ilçesine bağlı Alaköy Mahallesi'nde toplantı düzenledi.



MHP İl Başkanlığından yapılan açılamada, beraberindeki partililerle birlikte toplantıya katılan MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, program vesilesiyle Vanlılarla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.



Van'dan aldıkları cesaretle daha gür ve güçlü bir nefesle yürüyüşlerine devam edeceklerini belirten Osmanağaoğlu, 4 Eylül'de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin katılımıyla ilk mitinglerini binlerce kişinin atılımıyla Sivas'ta gerçekleştirdiklerini anımsattı.



"2023'e doğru, aday belli karar net" temalı mitinglerden ikincisini Bursa'da yaptıklarını aktaran Osmanağaoğlu, şöyle konuştu:



"Bu yürüyüşü tamamlamaya kararlıyız. Hiçbir tereddüdümüz yoktur çünkü biz tarafız. Yuvarlak bir masa etrafında toplanarak aylardır değil cumhurbaşkanı adayı, ortak bir cümle paydasında dahi buluşamayan 6+1'lik muhterisler gibi taraftar değiliz. Biz tarafız, haklarımızı yok sayan, haklarımızı gasp etmek için fırsat kollayan küresel oyun kuruculara ve onların figüranlarına karşı milli duruştan yana tarafız. 'Önce ülkem ve milletim' diyemeyenlere karşı, kendi siyasi hırslarını her şeyden önce tutanlara karşı ilkeli siyasetin kutbundan yana tarafız."

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