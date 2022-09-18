Van Valisi Ozan Balcı'dan Gaziler Günü mesajı

VAN (AA ) - Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, 9 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Balcı, mesajında, Mustafa Kemal Atatürk'e TBMM tarafından 19 Eylül 1921'de gazilik ve mareşal rütbesinin verildiğini anımsattı.

Gaziler Günü'nü kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Balcı, şunları kaydetti:

"Dünya tarihinin akışını değiştiren zaferlerin sahibi aziz ve kudretli milletimiz, ahirette peygamberlere komşu olacak bir mertebeye ulaşma aşkıyla yanıp tutuşmaktadır. Bu topraklar uğruna şehit ve gazi veren milletimiz, gazi ve şehitlerine şükran ve minnet duyguları ile sahip çıkarak, her yıl 19 Eylül'de tüm yurtta en derin saygılarını sunmaktadır. Bizler, şehit ve gazilerimizin emanetini muhafaza edecek, vatanımızı, bayrağımızı, değerlerimizi aynı inanç ve kararlılıkla korumaya devam edeceğiz. Bu vesileyle, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete irtihal etmiş tüm gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, hayatta olanlara sağlıklı uzun ömürler diliyorum. Kahramanlıklarıyla devletimizin istiklali ve istikbali için göğsünü siper eden tüm gazilerimizin günü kutlu olsun."

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