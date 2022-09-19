Van'da gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi

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VAN (AA) - Van'da yürütülen operasyonlarda, gümrük kaçağı 1779 paket sigara, 530 litre akaryakıt, 5 litre ve 4 şişe alkol, 144 puro, 47 elektronik sigara, 24 kilo nargile tütünü ele geçirildi, 12 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla gümrük kaçağı ticareti yapan ve nakledenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 12-18 Eylül'de yapılan çalışmalarda 1779 paket sigara, 530 litre akaryakıt, 5 litre ve 4 şişe alkol, 144 puro, 47 elektronik sigara, 24 kilo nargile tütünü, 33 banka dekontu, 8 senet, araç satış sözleşmesi, 2 nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 sahte ikamet izin belgesi ele geçirildi.

Operasyonlarda, 12 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

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