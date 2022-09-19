Van'da çeşitli suçlardan aranan 11 kişi tutuklandı

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VAN (AA) - Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu farklı suçlardan aranan 21 kişi yakalandı, 11'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Ekiplerce, 12-18 Eylül tarihlerinde şüphelilerin bulunduğu değerlendirilen adreslerde yapılan aramada 12 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler arasında, haklarında toplamda 12 yıl hapis cezası bulunan 7 kişi tutuklandı.

Ayrıca, kentte meydana gelen hırsızlık olaylarına karıştıkları iddiasıyla 8 kişi hakkında işlem yapıldı, 4'ü tutuklandı.

Motosikletli Yunus Timlerinin yaptığı çalışmalarda ise aranan bir kişi yakalandı.

Operasyonlarda, çalıntı 2 otomobil, 2 motosiklet, bisiklet, 3 tabanca, tüfek, 56 fişek, 3 kurusıkı tabanca ve kartuş ele geçirildi.

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