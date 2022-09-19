Van'daki terör operasyonlarında 9 şüpheli hakkında işlem yapıldı

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VAN (AA) - Van'da geçen hafta terör örgütleri FETÖ, PKK/KCK ve DEAŞ'a yönelik operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin sonlandırılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, 12-18 Eylül'de gerçekleştirilen operasyonlarda 3 FETÖ, 2 DAEŞ, 4 PKK/KCK şüphelisi yakalandı.

Şüpheliler, hakkında işlem yapıldı.

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