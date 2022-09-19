Çatak'ta 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı

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VAN (AA) - Van'ın Çatak ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı.

Hükümet Konağı önündeki törende Kaymakamı Sercan Sakarya ve Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan tarafından Atatürk Anıtı'na çelenkler sunuldu.

Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunduğu tören, günün anlam ve önemini belirten konuşmayla son buldu.

Kaymakam Sakarya'nın eşi Duygu Sakarya, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı İnanç Marım, İlçe Emniyet Amiri Emre Altuntop, kurum amirleri, şehit yakınları, gaziler ve AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Ardan Kuncu'nun katıldığı törenin ardından öğretmevinde gaziler ve şehit yakınları onuruna program düzenlendi.

Kaymakam Sakarya, yaptığı konuşmada, üzerinde yaşadıkları toprakların vatana dönüşmesi, Türk bayrağının özgürce dalgalanmasının şehit ve gazilerin gösterdiği fedakarlıklarının eseri olduğunu söyledi.

Gazilerin vatanları uğruna canlarını ortaya koyan kahramanlar olduğunu belirten Sakarya, "Gazilik ömür boyu taşınacak bir şereftir. Başta Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal etmiş tüm gazilerimize ve şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum." dedi.

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