Basın İlan Kurumu Gazete Sahipleri ve Temsilcileri Bölge Toplantıları Van'da yapıldı

VAN (AA) - Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdür Yardımcısı Mesut Onat, kurumlarının Türk basınının en büyük destekçisi olduğunu belirterek, "2021 yılında 617 milyon ilan ve aracılık desteği sağlandı yerel basınımıza. 2022 yılının sekizinci ayı itibarıyla geçen sene verdiğimiz rakama yaklaşmış durumdayız." dedi.

Onat, BİK tarafından Van'ın İpekyolu ilçesindeki bir otelde düzenlenen "Gazete Sahipleri ve Temsilcileri Bölge Toplantıları"nın açılışında yaptığı konuşmada, bölgedeki yerel basın mensupları ile bir araya gelerek sorun ve sıkıntılarını dinlemek istediklerini söyledi.

Yeni tip koronavirüs salgını sonrasında yasanın öngördüğü ve kendilerinden istediği yerel basının denetleme mekanizmasını gündeme getirdiklerini aktaran Onat, şöyle konuştu:

"Sorumlu olduğumuz alanlarda gazetelerinin denetimini gerçekleştirdik ve 80'e yakın karar aldık. Ekim ayının ilk haftasında 'Dezenformasyon Yasası' olarak bilinen bir yasa da var. Bu yasa Meclise gelecek. Haziran ayında bunun ön hazırlıkları olmuştu. Dönemde Basın İlan Kurumu gündeme geldi. Kurumumuz yerel basının editöryal bağımsızlığını sağlayan, yani mali anlamda güç veren ana unsur. Kurumumuzun aracılık görevi olarak verdiği reklamların birçoğunda azalmalar, kısıtlamalar var. Eskiden Basın İlan Kurumunun ilanlarına itibar etmeyen hem ulusal hem de bazı yerlerde yerel gazeteler, şu an kurumumuzun ilan desteği olmaksızın varlıkları sürdüremez hale geldiler. Artık değişen mecraya bir şekilde uyum sağlamamız gerekiyor. Yeni mecra beraberinde dezenformasyonu, yalan haberi, manipülasyonu habercilik akışına da ciddi zararlar veriyor. Gazetecilik mesleğini ifa edenlerin, bu mesleğin geleceği için ilkesel haberi aktarma iddiası içinde dezenformasyona karşı internet zemininde ilerleyen bu sürece müdahil olmaları gerekiyor."

Yaptıkları denetimler nedeniyle BİK'in ceza veren, sansür uygulayan, baskı uygulayan bir mekanizma olduğu iddialarının sık sık gündeme geldiğini vurgulayan Onat, kurumlarının cezalandırma ve ödüllendirme gibi bir yetkisinin olmadığını ifade etti.

- "Türk basınının en büyük destekçisiyiz"

Basın İlan Kurumunun, Türk basının en büyük destekçisi olduğunu belirten Onat, şöyle devam etti:

"Niçin en büyük destekçisidir diyoruz? 2021 yılında 613 milyon ilan ve aracılık desteği sağlandı yerel basınımıza. 2022 yılının sekizinci ayı itibarıyla geçen sene verdiğimiz rakama yaklaşmış durumdayız. 2021 yılında 617 milyon lira ilan ve aracılık desteği sağlandı yerel basınımıza. 2022 yılı sekizinci ay itibariyle şu an, geçen sene verdiğimiz rakama yaklaşmış durumdayız. 580 milyon lira civarı. Tabi geçtiğimiz yıl ilan tarifelerine şubat ayında artış gerçekleşti. Baktığımız zaman yerel basında bir takım sorunlar da yok değil. Yerel basında merkeze veri taşıyacağı yerde merkezdeki veriyi yerele taşıma sevdasına bürünen gazetecilerimiz oldu. Dolayısıyla yerel basınımız bu anlamda kendi mahalli, bulunduğu yerlerdeki değişim dönüşüme öncülük etmekle mükelleftir."

2000 yılından bu yana artık her şeyin internet mecrasında kendisini bulduğunu dile getiren Onat, şöyle konuştu:



"Şu an dijital zemin çok belirleyici bir zemin ve bizim nitelikli gazetecilerin, iyi gazetecilerin bu zeminde yer alması gerektiğini düşünüyoruz. Basın İlan Kurumu olarak da buna geçiş süreçlerinde birtakım eğitimler yaptık. Yerel basının ve reklamın geliştirilmesi, dijitalleşme ve sosyal medya eğitimi, en son dijital çağda sosyal ağların hukuku, yani maruz kaldığımız şeyi fark edersek kendi varlığımızı sürdürme noktasında ileri bir safhaya geçebiliriz. Aksi durumda Osmanlı'da matbaanın gelişiyle birlikte direnç gösteren hattatların yok olduğu gibi yok olmaya mahkum kalırız. Dolayısıyla yerel basınımızın yeni hazırlanacak yasaya sonsuz destek vermesini istiyoruz, bekliyoruz. Biz yerel basınımızın nitelikli haber yaptığına inanıyoruz. Dolayısıyla nitelikli haber akışlarının yeni mecrada da yerini bulması, dezenformasyona, manipülasyona, itibar suikastine karşı hakikati savunan yerel basınımızın orada bulunması, güçlenmesini istiyoruz."

Programa İlan Müdür Yardımcısı Ümit Mert, Kontrol Hizmetleri Müdür Yardımcısı Ökkeş Buğra Atılgan, Basın İlan Kurumu Erzurum Şube Müdürü Tahsin Şahin, Basın İlan Kurumu Van Şube Müdürü Mevlüt Uluçamlıbel ile Kars, Iğdır, Bitlis, Ağrı, Hakkari ve Van'daki yerel gazete sahipleri ve temsilcileri katıldı.

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