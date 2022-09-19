Başkale’de "Gaziler Günü" dolayısıyla tören düzenlendi

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VAN (AA) - Van Başkale ilçesinde "19 Eylül Gaziler Günü" dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

6. Hudut Tugay Komutanlığında görevli Personel Binbaşı Adil Sarıgedik, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Törene Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Çelik, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Yüksel Kolcu, Cumhuriyet Başsavcısı İlker Çelik, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Cengiz Önder, İlçe Emniyet Müdürü Edip Kaya, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri ve gaziler katıldı.

Çelik ve protokol üyeleri daha sonra öğretmenevinde gazilerle bir araya gelerek sohbet etti, günlerini kutladı.



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