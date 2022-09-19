Foseptik çukuruna düşen köpek yavrusunu itfaiye ekipleri kurtardı

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VAN (AA) - Özalp ilçesinde kuyuya düşen köpek yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

İlçeye bağlı Sağmalı Mahallesi'nde bulunan yaklaşık 3 metrelik foseptik çukurunda köpek sesi duyanlar itfaiyeye haber verdi.

Bunun üzerine olay yerine gelen Özalp İtfaiye Amirliği ekipleri, köpek yavrusunu bulunduğu yerden çıkardı.

Köpek, tedavi için veterinere teslim edildi.

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