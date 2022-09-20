Tarım ve Orman Bakanı Kirişci "İyilik Treni"nin Van'dan Pakistan'a uğurlanması töreninde konuştu:

VAN (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Van'dan Pakistan'a giden "İyilik Treni"nin uğurlanması töreninde, "Tüm acıyı belki dindirmez ama en azından Pakistanlı kardeşlerimizin yanında olduğumuzu burada bir kez daha göstermek durumundayız çünkü bu kardeşlerimiz, zorda olduğumuz her daim yanımızda ilk gördüğümüz kardeşlerimiz olmuştur." dedi.

Van Valiliği koordinatörlüğünde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce 21 ilde hazırlanan 811 ton 330 kilogram ağırlığındaki 53 bin 950 gıda kolisi, Van Tren Garı'nda vagonlara yüklenerek Pakistan'a gönderildi.

Pakistan halkının yaralarını sarmak üzere yardım malzemelerini taşıyan trenin uğurlanması törenine katılan Kirişci, Van'da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Millet olarak en büyük görevlerinin zor günlerde Pakistanlı kardeşlerinin yanında olmak, elindeki ekmeği bölüşmek ve paylaşmak olduğunu belirten Kirişçi, "Burada paylaştığımız ülkenin ismi, dost ve kardeş Pakistan'dır. Bir kez daha kardeşlerimizin yaşamış olduğu bu sel felaketinden dolayı acılarını paylaşıyoruz. Bu acıları paylaşmak yetmez. 39 vagonumuzda, 21 ilimizden toplamış olduğumuz yardımlar, vatandaşlarımızın gerçekten duaları, aziz milletimizin destekleri var. Tüm acıyı belki dindirmez ama en azından Pakistanlı kardeşlerimizin yanında olduğumuzu burada bir kez daha göstermek durumundayız. Çünkü bu kardeşlerimiz, zorda olduğumuz her daim yanımızda ilk gördüğümüz kardeşlerimiz olmuştur." diye konuştu.

Afetlere karşı her zaman gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini belirten Kirişci, şunları kaydetti:

"Rabb'im İslam coğrafyası olmak üzere dünyanın hiçbir yerinde bu tür sel felaketlerini hiç kimseye yaşatmasın. Çünkü bu tahammül edilebilecek, katlanılabilecek bir acı ve sıkıntı değil ama şunu da unutmamamız gerekiyor. Evet bunlar tabiat olayları, afetler vesaire ama biz de ülkeler olarak daha tedbirli, daha dikkatli olmalı ve bu afetler yaşanmadan alınması gereken tedbirleri almak durumundayız. İnsan olarak bizlere düşen bu tedbirleri zamanında ve yerinde almaktır. Pakistan'da muson yağmurlarının vermiş olduğu bir tahribat ve Pakistan tarihinde de eşi benzeri görülmemiş bu felaketten dolayı kardeşlerimizin acılarını bir kez daha paylaştığınızı belirtiyoruz. Van'ımızın bu güzel ilçesinden 39 vagondan müteşekkil bu trenimizi dualar eşliğinde kardeşlerimize ulaştıracağız. Rabb'im Pakistanlı kardeşlerimizin ve dünyada sıkıntı yaşayan bütün kardeşlerimizin sıkıntılarını, elemlerini gidersin. Bir daha da bu sıkıntıları yaşatmasın."

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı da dünyadaki en yardımsever milletlerden birinin Türk halkı olduğunu ifade etti.

Türk milletinin kendi bağrından toparladığı yardım kolilerini Pakistan halkıyla buluşturacaklarını belirten Balcı, "Esasında buradan sadece yardım kolilerini göndermiyoruz. Bu, Türk halkının iyilik, güzellik, yardımseverlik ve dayanışma duygusunu Pakistanlı hemşerilerimize götüren bir trendir. Pakistan da bizim kardeşimiz, canımız ciğerimizdir. Onların zor günlerinde beraber olmaktan, yardımlaşma duygularımızı belirtmekten büyük mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından "İyilik Treni"nin dualarla uğurlandığı törene, Bakan Kirişçi'nin eşi Hanife Kirişci, AK Parti Van milletvekilleri İrfan Kartal, Osman Nuri Gülaçar, Abdulahat Arvas, Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, AFAD İl Müdürü Ali İhsan Körpeş, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu ile kurum amirleri katıldı.

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