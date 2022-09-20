Van Büyükşehir Belediyesi Özalp'ta mahalle yollarını yeniliyor

VAN (AA) - Van Büyükşehir Belediyesi, Özalp ilçesine bağlı Mehmetalan, Şehittepe ve Çubuklu grup mahalle yolunu asfaltlıyor.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçelerdeki mahalle yollarının daha konforlu ve güvenli hale getirilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.



Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığınca kent merkezine 80 kilometre uzaklıkta bulunan Mehmetalan, Şehittepe ve Çubuklu grup mahalle yolu sıcak asfalta kavuşturuluyor.



Yaklaşık 10 kilometresi tamamlanan grup yolunda Mehmetalan ve Şehittepe arasında asfalt serimi devam ediyor.

Şehittepe Mahalle Muhtarı Cengiz Temizaltın, "Muradiye ilçesine bağlantısı olan bu yolumuz daha önce topraktı. Araçlarımız yıpranıyordu. Yaptığımız müracaat neticesinde Büyükşehir Belediyesi burada çok güzel bir çalışma yapıyor. Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, belediye yetkililerine ve yüklenici firmaya çok teşekkür ediyoruz. Bu yolların tamamlanması ile Özalp-Muradiye arasındaki bağlantı yolu da 18 kilometre daha kısalmış oldu." dedi.



Mahalle sakinlerinden Yılmaz Temizaltın ise "Mahalle yolumuz çok kötüydü. Kış aylarında özellikle çok sıkıntı yaşıyorduk. 8-9 kilometrelik alanda zincirsiz ilerleyemiyorduk. Yolumuz yıllar sonra asfalt oldu. Çalışmada emeği geçen herkesten Allah razı olsun." diye konuştu.

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