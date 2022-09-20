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Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Van'da konuştu:

AA

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Van'da konuştu:

VAN (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın riyasetinde dış politikada 'her iki ülke de bizim dost ve komşu ülkelerimizdir' diyerek bir anlamda dünya barışına da önemli bir katkıda bulunduk. İşin daha da büyümesine mani olduk. Bir anda pandemi ile başlayıp sonra savaşla iyice köpüren gıda krizine bir nefes aldırdık." dedi.

"İyilik Treni"nin Pakistan'a uğurlanması töreninin ardından Valiliği ziyaret eden Bakan Kirişci, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, vali yardımcıları ve kurum amirleri tarafından karşılandı.

Burada İl Değerlendirme Toplantısı'na katıldıktan sonra AK Parti İl Başkanlığı'na geçen Kirişci, görevi süresince 18 şehre gerçekleştirdiği ziyaretlerin oldukça verimli geçtiğini söyledi.

Yardımlaşmayı ve paylaşmayı hayat tarzı haline getirmiş bir ülkede yaşadıklarını ve "Komşusu aç yatarken kendisi tok yatan bizden değil" sözünü içselleştirdiklerini belirten Kirişci, bugün Pakistan'a gönderdikleri 39 vagonlu yardım treninin bu anlamda çok önemli olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin her zaman savaştan değil, barıştan yana bir ülke olduğunu dile getiren Kirişci, "Dün yaptığımız bir konuşmadan hareketle 'öbür dünyada hesabını sorarlar' ifademizi, şimdi mazlum milletlerin umudu haline gelen bir Türkiye'nin eğer bu geldiği noktadan geriye düşmesi şayet birilerini mutlu edecekse elbette Cenabıhak bunu bu dünyada da sorar, ahirette de sorar. Bunun aksine görüş beyan edenlerle ilgili bizim bir tek söyleyebileceğimiz söz vardır, o da kalpleri mühürlenmiş olanlardır. Artık onlara bizim yapabileceğimiz herhangi bir şey söz konusu değil." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin mazlum milletlerin umudu haline geldiğini anlatan Kirişci, şunları kaydetti:

"Düşünün, Rusya, Ukrayna'yla savaşıyor ve bir ülke ki bu ülke Türkiye, NATO üyesi ülke. NATO'nun iki numaralı ülkesi. Aynı zamanda AB ile müzakere süreci yürüten bir ülke. Bu ülke diyor ki 'ben ne Ukrayna'yı ne de Rusya'yı bir futbol taraftarının içinde tutmayacağım, her ikisi de benim komşu ve dost ülkelerimdir.' Hani şimdi 'barış, barış, barış' deyip bunların hepsini sözde bırakanlar var ya önemli olan ameldir, eylemdir. Böyle zor zamanlardaki duruştur. Şimdi bütün dünya bir anda fark etti ki bu savaştan gerçekten pek çok ülkenin yani bu taraftarlık ruhu içinde hareket edenlerin tamamının bundan menfi olarak etkilendiğini ama en başta da hem Rusya'nın hem de Ukrayna'nın bu işten olumsuz etkilendiğini gördüler. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın riyasetinde bu dış politikada 'her iki ülke de bizim dost ve komşu ülkelerimizdir' diyerek bir anlamda dünya barışına da önemli bir katkıda bulunduk. İşin daha da büyümesine mani olduk. Bir anda pandemi ile başlayıp sonra savaşla iyice köpüren gıda krizine bir nefes aldırdık."

Tahıl koridorunun oluşmasında Türkiye'nin Birleşmiş Milletleri de yanına alıp iki tarafı da masaya oturtarak bir dörtlü zirve gerçekleştirdiğini anımsatan Kirişci, "22 Temmuz'da gerçekleştirilen bu zirve sayesinde bir tahıl koridoru kavramı çıktı. Bu koridorun adı başka bir şey değil, Tahıl koridoru. Niye? Çünkü bu koridor önemli bir koridor. Bu koridor gerçekten bizim stratejik olarak adlandırdığımız ürünlerle ilgili bir koridor." diye konuştu.

- "Bu millet, bu devlet kıyamete kadar baki kalacak"

Dünyanın ve bölgenin Türkiye'ye ihtiyacı olduğunu, vatandaşların da Türkiye'deki bu yönetime ihtiyaç duyduğunu dile getiren Kirişci, 2023'ten sonraki sürecin ülkenin yüzyılı olacağını söyledi.

Türkiye'nin tahıl koridoruyla dünyada önemli bir görevi icra ettiğini belirten Kirişci, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın gerek Semerkant'ta gerekse Amerika'da verdiği resimler, görüntüler, Central Park'ta yürürken vatandaşların kullandığı ifadeler, herhalde siz Amerikan Başkanı Biden'ı görseniz o cümleleri kurmazsınız veyahut Almanya başbakanını görseniz kullanmazsınız. Sadece içinizden geldiği şekliyle de bunu hak eden insanlara kullanırsınız. Yani bunu bütün dünya görürken bizim o kalpleri mühürlü olanlar görmüyorlarsa buna diyeceğimiz bir şey yok. Dolayısıyla bu millet, bu devlet ilahi, nihai kıyamete kadar baki kalacak, bu baki kalmasının şartı da bizim çalışmamız olacak. Öyle kendi kendine devlet ve millet yaşamaz. Gayretle, çaba ile olur. Dolayısıyla bütün kardeşlerimin bu duygu içinde olduğunu biliyorum ama her ziyaretimizde sizlerle bir araya geldiğinizde de en azından bunları bir kez de biz kendi cümlelerimizle ifade etmeye çalışıyoruz. Rabb'im hepimizin yolunu açık etsin, bu ülkenin ayağına taş değdirmesin. Bu ülkenin içinde ve dışında husumet besleyen yeteri kadar düşmanlar var ama bu düşmanların hiçbirine takılmadan Allah'ın izniyle 2023'ten itibaren başlayacak Türkiye yüzyılında daha büyük bir Türkiye'yi, daha büyük bir ülkeyi ve daha müreffeh bir milleti bir arada yaşatmaya devam edeceğiz."

Programa, Bakan Kirişci'nin eşi Hanife Kirişci, AK Parti Van milletvekilleri İrfan Kartal, Osman Nuri Gülaçar, Abdulahat Arvas, Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Gevaş Belediye Başkanı Murat Sezer, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu ve partililer katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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