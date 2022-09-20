Özalp'ta samanlıkta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

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VAN (AA) - Özalp ilçesinde bir samanlıkta çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.



İlçenin Çamurlu Mahallesinde Salih Özgür'e ait samanlıkta, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen Özalp İtfaiye Amirliği ekipleri yangını söndürdü.

Can kaybının yaşanmadığı yangında, samanlıktaki yüklü miktarda saman, tezek ve odun kullanılamaz hale geldi.

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