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Tesisleşmeyle Doğu ve Güneydoğu'da başarılı tenisçilerin sayısı artıyor

AA

Tesisleşmeyle Doğu ve Güneydoğu'da başarılı tenisçilerin sayısı artıyor

VAN (AA) - YILMAZ KAZANDIOĞLU - Gençlik ve Spor Bakanlığı ve ilgili kurumların Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde sporun gelişmesine yönelik yatırımları, açılan tesisler ve Türkiye Tenis Federasyonunun çalışmaları sonucu lisanslı sporcu sayısı 6 yılda yaklaşık 8 kat arttı.

Ülke genelinde 87 bin 88 lisanlı sporcusu bulunan Türkiye Tenis Federasyonu, tenisin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde yaygınlaştırılmasını sağlamaya yönelik çalışmalar yürütüyor.

Bu amaçla "Ağrı Dağı Cup", "Erzincan Ergan Cup", "Iğdır Kayısı Cup", "Şanlıurfa Göbeklitepe Cup" ve "Van Akdamar Cup" isimleriyle bölge illerinde uluslararası turnuvalar düzenleyen federasyon, çocukların ve gençlerin tenise olan ilgilerini artırmaya çalışıyor.

Bu kapsamda hem Gençlik ve Spor Bakanlığının hem de şehirlerdeki kurumların çalışmalarıyla birçok yeni tesisin hizmete alındığı Doğu ve Güneydoğu illerinde 6 yıl öncesine kadar tenis branşında 1027 olan lisanslı sporcu sayısı bu yıl 8 bin 50'ye ulaştı.


- "Hedefimiz dünyanın en iyi sporcularını yetiştirmek"

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, AA muhabirine, federasyon olarak bölgede tenisin yaygınlaştırılması ve tabana yayılması için çaba gösterdiklerini söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanlığının "sporu tabana yayıyoruz" sloganıyla tenisin herkesin yaptığı bir spor haline gelmesi için birçok proje geliştirdiklerini ifade eden Durmuş, şunları kaydetti:

"Bölge illerinde uluslararası turnuvalar düzenledik. Federasyon olarak ilkleri seviyoruz. Turnuvalarda sporcularımız, gençlerimiz uluslararası turnuvada oynama şansı elde ediyor hem de Türkiye'de başarılı sporcularımız da burada şampiyon olup dünyada daha iyi sporcu olabilmek için uğraş veriyorlar. Aynı zamanda ülkemizin her noktasının ne kadar güzel olduğunu hem kendi sporcularımıza hem de dünyanın birçok yerinden gelen sporculara göstermeye çalışıyoruz. Spor turizminin bizim için anlamı çok büyük. Hedefimiz dünyanın en iyi sporcularını yetiştirmek. Bunun için şampiyonalar, CUP'lar düzenliyoruz. Bu da ülkemizin güzel yerlerini, tarihi dokularını tanıtmak, birer cazibe merkezi olduklarını anlatmak için bir fırsat oluyor."

Tenis kortlarının artık ilçelerde dahi yapılmasını, bu kortların da sporcularla dolmasını görmenin mutluluğunu yaşadığını dile getiren Durmuş, bundan sonra çok daha iyi projelerle başarılı sonuçlar elde edecek sporcular yetiştireceklerini vurguladı.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki gençlerin ne kadar yetenekli olduğunu bildiğini anlatan Durmuş, şöyle devam etti:

"Yetenekli çocuklarımıza fırsat verildiğinde neler yapılabildiğini görüyoruz. Son 10-15 yıldır Türkiye'de özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde spor ve tesisleşme anlamında çok büyük bir algı değişikliği var. Gençlerimize, çocuklarımıza hizmet ettiğimizde, tesislerde, kortlarda tenis oynama şansı verdiğimizde ne kadar yetenekli olduklarını ben gözlemliyorum. 19 senedir bu camianın içindeyim. Başarılı çocuklarımızın sayısı her gün artıyor. Özellikle bu bölgedeki yetenekli çocuklarımızın çok daha iyi şeyler yapabileceğini biliyorum. Çocuklar mutluysa aileler de mutlu. Çocukları için fedakarlık eden aileler, kortlarda tenis oynayan çocuklarının sevincini gördüklerinde mutlu oluyorlar. Bu nedenle tenis çok önemlidir. Çok mutluyuz ve daha güzel şeyler yapacağız."


- Van İl Temsilcisi İshak Feyat: "Başarılarımızı artırmak için çalışıyoruz"

Tenis Van İl Temsilcisi İshak Feyat, son zamanlarda tenisin kentte ilgi görmeye başladığını belirtti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Tenis Federasyonunun yaptığı tesisler sayesinde bu sporun cazip hale geldiğini anlatan Feyat, "Şu anda ilimizde yaklaşık 200 üzerinde aktif 300 lisanslı sporcumuz var. Van'da 3 kulüp bulunuyor ve 3 tenis antrenörüyüz. Artık ihtiyaca cevap veremiyoruz çünkü çocukların ciddi anlamda tenise ilgisi söz konusu. Elimizden geldiğince çocukları ücretsiz şekilde kortlara alıp eğitim vermeye devam edeceğiz. Şu ana kadar 6 sporcumuz katıldıkları bölgesel turnuvalarda birincilik ve ikincilik dereceleri elde etti. Başarılarımızı artırmak için çalışıyoruz." diye konuştu.

Sporculardan Furkan Özbey de "Federasyonumuza ve Gençlik Spor İl Müdürlüğüne destekleri için teşekkür ediyoruz. Sporcu sayısının artmasıyla artık turnuvalar daha çok yaygınlaştı. Ben de hocalarım sayesinde tenise başladım. Tenis kortlarının artması yeni başlayacak sporcular için de teşvik oluyor." dedi.

Tenisle bir yıldır uğraştığını anlatan Tacettin Bağış ise "Tesisleri görünce bu spora katılmak istedim. Hocalarımızın gözetiminde çalışıyoruz. Kendimi geliştirerek turnuvalarda başarılı olmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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