Van Büyükşehir Belediyesi öğrencileri tiyatroyla buluşturuyor

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VAN (AA) - Van Büyükşehir Belediyesi, kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında kırsal mahallelerdeki ilkokul öğrencilerine yönelik tiyatro etkinliği düzenliyor.

​​​​​​​Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, kırsal mahallelerde tiyatroya gidemeyen ilkokul öğrencilerini sanatsal etkinliklerle buluşturuyor.

Proje kapsamında, Ağzıkara, Çalımlı, Erçek, Değirmenarkı ve Erçek Mehmetçik okullarında eğitim gören 200 öğrenci, Ulaşım Dairesine Başkanlığına ait araçlarla Hacıbekir Kültür Merkezine getirildi.

Çocuklar, burada sergilenen "Abur Cubur Mahallesi" adlı tiyatro oyununu izledi.

Tiyatro etkinlikleri, 2022-2023 eğitim öğretim dönemi boyunca devam edecek.

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