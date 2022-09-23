Van'da imara açılan mahallelerde alt yapı çalışması başlatıldı

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VAN (AA) - Van Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, yeni imara açılan mahallelerde alt yapı çalışması başlattı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, il genelinde altyapı yatırımları sürüyor.

Plan Proje ve Yatırım İnşaat Dairesi Başkanlığı ekipleri, Bostaniçi Mahallesi'nde imara açılan ve yeni konutların inşa edildiği bölgede kanalizasyon hattı döşeme çalışması yürütüyor.

Ekipler, samancılar mevkisinde 10 kilometrelik yeni kanalizasyon hattı döşeyecek.



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