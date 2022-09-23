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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erciş Organize Sanayi Bölgesinin açılışı yapıldı

AA

Erciş Organize Sanayi Bölgesinin açılışı yapıldı

VAN (AA) - Van'ın Erciş ilçesinde yapımı tamamlanan 1. Etap Erciş Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) açılışı gerçekleştirildi.

İlçenin Kozluca Mahallesi'nde 2017 yılında 211 dekar üzerinde yapımına başlanan 1. Etap Erciş Organize Sanayi Bölgesi'nin yapımı tamamlandı.

Duaların okunması ve açılışın ardından konuşan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, Organize Sanayi Bölgesi'nin içme su sorununu çözerek şebekelere su verdiklerini söyledi.

Organize Sanayi Bölgesi'nin birinci ve ikinci etabının tamamlandığında 5 bin kişiye istihdam sağlayacağını ifade eden Mehmetbeyoğlu, şöyle konuştu:

"OSB'nin bölge ekonomisine katkı sağlaması planlanmaktadır. Fizibilite raporları için başvurduğumuz proje kabul edildi ve hızlı bir şekilde ikinci etabı da kıymetli yatırımcılarımıza ve iş adamlarına açmak için var gücümüzle devam ediyoruz. Bu noktada Erciş OSB'nin bölgemizde büyüyerek gelişmesi için istihdamı ve üretimi artırmak için ikinci etap çalışmalarına devam ediyoruz. Gelen talepler ve ihtiyaçlar göz önüne alındığında daha fazla çalışmamız gerektiğini düşünüyoruz."

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas ise Erciş Organize Sanayi Bölgesi'nin 13 milyon lira hibeyle yol, elektrik ve su problemlerinin çözüldüğünü kaydetti.

24 parselin tahsisinin yapıldığını ifade eden Arvas, şöyle konuştu:

"OSB'de 3 inşaat tamamlandı, 10 inşaat devam ediyor. Bir tekstil fabrikasında 200 kişi çalışacak. Burada teknik lise açıldı. Lisemizde 500 öğrencimiz eğitim görüyor. İnşallah OSB'deki fabrikalarda kalifiye eleman olarak çalışacaklar. Şu anda ciddi talepler var yerimiz yok. Birinci Organize Sanayi Bölgesi bitti. İkinci Organize Sanayi Bölgesi de alt yapı biterse faaliyete geçecek. Huzurun, refahın ve kardeşliğin hakim olduğu bölgemizde, gençlerimize iş imkanları sunmak için çaba gösteriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın 2023 vizyonuyla beraber buralar daha da gelişecek."

Program, OSB'de fabrika kuran iş insanlarına plaket verilmesiyle son buldu.

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