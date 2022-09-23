Özalp'ta okul kantinleri denetlendi

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VAN (AA) - Özalp Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, okul kantinlerini denetledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 2022-2023 eğitim öğretim yılının başlamasıyla Zabıta ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kantinlerdeki ürünleri tek tek incelendi.

Ürünlerin saklanma koşullarını ve son kullanma tarihlerini kontrol eden ekipler, kurallara uymadığı tespit edilen bazı kantin işletmecilerine cezai işlem uyguladı. ​​​​​​​



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