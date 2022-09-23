Van'da 67 okulda öğretmenler odaları yenileniyor

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VAN (AA) - Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 13 ilçede 67 ilk ve ortaokulda öğretmenler odalarını yeniliyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan bilgilendirmeye göre, okullarda öğretmenlerin ihtiyaçlarının giderilmesi için çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, öğretmenlerin ders aralarında vakit geçirdikleri ve toplantı yaptıkları öğretmen odaları yeniden dizayn ediliyor.

Öğretmenlerin ihtiyaçları dikkate alınan projede, odalar boyandı ve yeni mobilyalarla daha konforlu hale getirildi.

Bilgisayar ve internet imkanı ile televizyon gibi malzemelerin yerleştirileceği okullarda 67 öğretmen odası öğretmenlerin hizmetine sunulacak

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