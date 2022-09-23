Tuşba Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında ek protokol imzalandı

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VAN (AA) - Van'ın Tuşba Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında, işçilerin maaş ile sosyal haklarının iyileştirilmesini sağlayacak ek protokol imzalandı.

Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman ile Hizmet-İş Sendikası Van Şube Başkanı Fatih Akdeniz tarafından imzalanan ek protokolün belediyede çalışan tüm işçileri kapsadığı belirtildi.

Programda konuşan Akman, belediye yönetimi olarak her zaman işçilerin yanında olduklarını söyledi.

Beden yükünün ağır olduğu, proje ve çalışmalarda en fazla alın terini işçilerin döktüğünü dile getiren Akman, "Belediye yönetimi olarak her zaman alın teri döken, emek veren işçi kardeşlerimizin yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. İşçinin yüzü gülerse hizmete kalite gelir, hizmete kalite gelirse Tuşbalıların yüzü güler. Bugüne kadar olduğu gibi bu günden sonra da işçi kardeşlerimizle el ele vererek Tuşbamız için çalışmaya devam edeceğiz. İşçi kardeşlerimize hayırlı olsun." diye konuştu.

Akdeniz de "Ek protokolün belediye çalışanlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. İşçi kardeşlerimizin yüzünü güldüren Akman'a da canı gönülden teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

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