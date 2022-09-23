Van'da hırsızlık suçundan aranan hükümlü yakalandı

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VAN (AA) - Van'ın İpekyolu ilçesinde hırsızlık suçundan aranan ve hakkında 14 yıl 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timlerinin (JASAT) nitelikli suçlardan arananların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda, "bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçundan hakkında 14 yıl 10 gün hapis cezası bulunan E.S'nin, Van'dan İran'a kaçacağı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

Kaçarmaya çalışırken yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.





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