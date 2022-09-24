Van'da terör operasyonunda 75 bin 640 fişek ele geçirildi

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VAN (AA) - Van'da, Tendürek Dağı kırsalına düzenlenen operasyonda 75 bin 640 fişek ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Çaldıran ilçesi Tendürek Dağı kırsalına dün operasyon düzenlendi.

Operasyonda, terör örgütü PKK/KCK mensuplarının cephanelik olarak kullanıldığı değerlendirilen sığınak ve barınaklarda yapılan aramada, 7,65 milimetre çapında 74 bin 200 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 5,56 milimetre çapında 1400 fişek ve 14,5 milimetre çapında 40 fişek ele geçirildi.

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