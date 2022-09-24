Van'da devrilen iş makinesinin sürücüsü öldü

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VAN (AA) - Van’ın Özalp ilçesinde seyir halindeyken devrilen iş makinesinin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kargalı Mahallesi'nde, Ferit Gözütok'un kullandığı forklift devrildi.

Aracın altında kalan sürücü Gözütok, olay yerinde hayatını kaybetti.

Gözütok'un cenazesi, ambulansla Özalp Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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